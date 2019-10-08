Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti

Geçtiğimiz günlerde yeni parti çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras kurucusu olduğu Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden istifa etti.

Eski BDP İstanbul milletvekili Ufuk Uras, üyesi olduğu Yeşil Sol Partisi’nden e-Devlet aracılığıyla istifa etti. Ufuk Uras AK Parti’den istifa eden ve yeni parti çalışmalarına başlayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.



Ufuk Uras'ın, Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından Yeşil Sol Partisi’nden istifa etmesi, Uras'ın Davutoğlu'nun yeni kuracağı partiye katılacağı şeklinde yorumlara neden oldu.



Saadet ve CHP'ye oy vermişti

Davutoğlu, görüşmesiyle gündeme gelen Ufuk Uras, 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi’ne, 23 Haziran'da ise CHP'ye oy verdiğini açıklamıştı.



"Davutoğlu benimle görüşmek istedi"

Ufuk Uras, gündem olan görüşmesiyle ilgili kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda görüşmeye kendisini Davutoğlu'nun davet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Davutoğlu benimle görüşmek istedi. Kendi konumunu anlattı, ben de kendi durumumu anlattım. İfade edilen bir görüş yok ki paylaşmak ya da paylaşmamak söz konusu olsun. Var olan bir partiyle ilgisi olsun ya da olmasın."