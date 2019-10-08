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Başına taşla vurarak öldürmüştü! Sebebi ise herkesi şaşırttı

İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR ’da mesire alanında başına taş vurularak öldürülmüş halde bulunan kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltında bulunan zanlı tutuklandı. Kadının para mevzusu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kanlıca Mahallesi Hıdırlık mesire alanında bulunduktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu, kadının başına aldığı darbe ile öldürüldüğü tespit edilirken cesedin Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Huriye Helvacı'ya (53) ait olduğu öğrenildi.

Harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen Seydi I.’yı (46) gözaltına aldı. Şüpheli Seydi I.'nın Helvacı ile arasında para mevzusundan dolayı tartıştığı, olayın büyümesinden sonra başına taşla vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin şüpheli Seydi I., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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