Darüşşafaka Tekfen 2'de 2 yaptı

7Days EuroCup C Grubu ikinci maçında Darüşşafaka Tekfen, evinde Fransa ekibi Nanterre 92'yi 72-65'lik skorla mağlup ederek Avrupa'daki ikinci galibiyetini aldı.

Darüşşafaka Tekfen ile Fransa temsilcisi Nanterre 92, EuroCup C Grubu mücadelesinde Volkswagen Arena'da karşı karşıya geldi. Maç, iki ekibin de pota altından bulduğu basketlerle başladı.

Darüşşafaka Tekfen, Lamb'ın etkili oyunuyla 10'-0'lık seri yakaladı ve 1'nci periyodu 23-13 önde kapattı. 2'nci periyodun son bölümünde Daçka, etkili bir oyun sergileyemese de devreye 42-34 önde gitti. 3'üncü periyotta 59-47'lik skorla üstünlüğünü koruyan yeşil siyahlı ekip, son periyotta savunmadaki ritmini kaybetti. Konuk ekip, 36'ncı dakikada farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı: 63-61. Son bölümde tekrar toparlanan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmadan 72-65 galibiyetle ayrıldı.

Daçka, EuroCup C grubundaki bir sonraki maçını 16 Ekim Çarşamba günü İspanyol ekibi Joventut Badalona ile oynayacak.