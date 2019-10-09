HABER /  SPOR

Darüşşafaka Tekfen 2'de 2 yaptı

Demirören Haber Ajansı

7Days EuroCup C Grubu ikinci maçında Darüşşafaka Tekfen, evinde Fransa ekibi Nanterre 92'yi 72-65'lik skorla mağlup ederek Avrupa'daki ikinci galibiyetini aldı.

Darüşşafaka Tekfen ile Fransa temsilcisi Nanterre 92, EuroCup C Grubu mücadelesinde Volkswagen Arena'da karşı karşıya geldi. Maç, iki ekibin de pota altından bulduğu basketlerle başladı.

Darüşşafaka Tekfen, Lamb'ın  etkili oyunuyla 10'-0'lık seri yakaladı ve 1'nci periyodu 23-13 önde kapattı. 2'nci periyodun son bölümünde Daçka, etkili bir oyun sergileyemese de devreye 42-34 önde gitti. 3'üncü periyotta 59-47'lik skorla üstünlüğünü koruyan yeşil siyahlı ekip, son periyotta savunmadaki ritmini kaybetti. Konuk ekip, 36'ncı dakikada farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı: 63-61. Son bölümde tekrar toparlanan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmadan 72-65 galibiyetle ayrıldı.

Daçka, EuroCup C grubundaki bir sonraki maçını 16 Ekim Çarşamba günü İspanyol ekibi Joventut Badalona ile oynayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türk ordusu ve ÖSO kısa süre sonra sınırı geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu barış ve istikrardır
Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasında yeni gelişme
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek
Irak-Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit
ÖNCEKİ HABERLER
Mbappe, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek
Aydın'da kötü koku alarmı! Valilik açıklama yaptı
İzmir'de faciadan dönüldü! Kullanılamaz hale geldi
Çankırı'da otomobille traktör çarpıştı! Ölüler var
Türkiye'den İtalya'ya Abdullah Öcalan tepkisi
Hayat Devam Ediyor Meltem Miraloğlu evlendi ikinci eşi 80 yaşında kimdir?
Yorumlar