Yeni yılla birlikte yeni zamlar! Vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar artacak?

1 Ocak 2020'den itibaren birçok vergi, harç ve trafik cezaları en az yüzde 22.55 oranında artacak. Yıl başında memur maaşlarına sadece yüzde 4, emekli aylıklarına ise yüzde 6.6 zam yapılacak.

Başta vergiler, harçlar ve trafik cezaları olmak üzere çeşitli kalemlerde uygulanan zamlar her yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar zamlanıyor. YDO, 4 Kasım 2019 günü açıklanacak ekim ayı enflasyonuyla netlik kazanacak.

Ekimde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) henüz açıklanmasa da YDO yani yılbaşı zamlarına otomatik olarak uygulanacak olan kritik veri büyük ölçüde ortaya çıktı. Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bu ay Yİ-ÜFE hiç artmasa dahi YDO en az yüzde 22.55 olarak gerçekleşecek.

Zamlar yüzde 22.55'ten daha aşağıda olmayacak

Doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle ekim ayında Yİ-ÜFE'nin yerinde sayması beklenmiyor. Bu nedenle ekim ayında Yİ-ÜFE oranı yüzde 0.5 olursa, otomatik zamlar yüzde 22.6'ya, yüzde 1 olursa yüzde 22.67'ye yükseliyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonunda ekonomi yönetiminin tahmin ettiği gibi yüzde 12'de kalsa dahi zamlar Yİ-ÜFE'ye ayarlı olduğu için yüzde 22.55'ten daha aşağıda olmayacak. İktidar eğer isterse bu oranı yarıya kadar yani yüzde 11.28'e kadar düşürebilecek.

Kırmızı ete zam

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan et fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunmuş maliyetlerinin yüzde 50 oranında arttığını belirterek zam talep edeceklerini söylemişti.

Daha önce nelere zam gelmişti?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin sunduğu hizmetlere yüzde 20'şer oranında zam yapılmış. Karayolları, 7 Ekim'den geçerli köprü ve otoyollara yüzde 20 zam yapıldığını duyurmuştu.

Tren biletlerine zam

TCDD Taşımacılık da yüksek Hızlı ve "konvansiyonel" olarak adlandırılan geleneksel tren bilet fiyatlarını, yüzde 20 artırmış. Buna göre Ankara-İstanbul (Pendik'e kadar) hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL'den 85.50 TL'ye çıktı. Ankara-İstanbul (Halkalı ya da Bakırköy) de 96 TL'ye yükselmişti. Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hızlı tren bilet fiyatları da 31 TL'den 37.50 TL'ye yükselmişti. İndirimli bilet (yüzde 15) fiyatı Ankara-Eskişehir 26.50 TL'den 32 TL'ye çıkmıştı.

Posta ücretlerine de zam

PTT de gönderi ücretlerine yüzde 20 zam yapmış normal ve diğer gönderi bedelleri, yüzde 20 artmıştı.

Süte de kısa süre önce zam gelmişti

Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) internet sitesinden yaptığı açıklamada, 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 dönemi için çiğ sütün referans litre fiyatını 2.3 lira olarak bildirmişti. Çiğ sütün minimum yağ değerinin yüzde 3.6, minimum protein değerinin de 3.2 olması kararlaştırıldı.Çiğ süt fiyatı daha önce 2 liraydı.

Elektriğe yüzde 14.98 oranında zam!

Elektrik fiyatları 1 Temmuz'da da konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırılmıştı. EÜAŞ'ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, "toptan" olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış yüzde 70 oldu.

Doğalgaza yüzde 14,97 zam

Doğalgaz fiyatına Ağustos ayında yüzde 14,90 zam yapıldı. Böylece son gelen zam ile birlikte faturaya yüzde 32 zam gelmiş oldu!

Çay ve şekere zam

Haziran ayında zamlanan iki ürün ise çay ve şeker oldu. Kuru çaya yüzde 15 zam yapılırken şekere yüzde 16 zam yapıldı.