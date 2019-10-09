ABD medyasında 'ikinci İsrail' itirafı

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon, ABD medyasında geniş yer buldu. Newsweek’e konuşan bir ABD’li yetkili “Dürüst olmak gerekirse ABD için Türkiye, Suriye ve Irak boyunca bir Kürt devletini desteklemek daha iyi olurdu. Bu bölgede ikinci İsrail olurdu” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği operasyona ABD Başkanı Donald Trump tarafından yakılan yeşil ışık, ABD medyasını ve derin devletini kızdırdı.

Amerikan Newsweek dergisinin Pazartesi günü internet sitesi üzerinden yayınladığı James LaPorta imzalı özel haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesine şahit olan ABD Ulusal Güvenlik yetkilisinin ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin güney sınırı boyunca

Dergiye konuşan adı açıklanmayan ulusal güvenlik yetkilisi, “Dürüst olmak gerekirse, ABD için Türkiye, Suriye ve Irak boyunca bir Kürt devletini desteklemek daha iyi olurdu. Bu bölgede ikinci İsrail olurdu.” açıklamasıyla, Washington’daki derin yapının bölgeyi parçalama planını ortaya koydu.

Haberde ABD’li yetkilinin, Türkiye’nin operasyonuna yeşil ışık yakan Trump için “omurgasız” ifadesiyle hakaret etmesi de, bozulan plana duyulan öfkeyi yansıtması açısından anlamlıydı.

Kuzey Irak modeli

ABD’de Eylül ayının son haftasında açıklanan bir raporda da, Suriye’nin kuzey doğusunda, adeta “Kuzey Irak modeli”nin hayata geçirilmesi için tavsiyelere yer verilmişti. Bu tavsiyelerin başında da Türkiye’nin bölgeye dönük olası bir operasyonunun engellenmesi yer alıyordu.

ABD Barış Enstitüsü Suriye Çalışma Grubu tarafından 24 Eylül’de yayınlanan raporda, ABD askerlerinin Suriye’nin kuzey doğusunda kalıcı olması, PKK/PYD terör yapılanmasına mali yardımın artırılması, yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi ve bölgeye yönelik Türkiye müdahalesinin engellenmesi gibi tavsiyelerde bulunuluyordu. (Yeni Şafak)