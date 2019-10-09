Dünya devi mali krizde! 470 şubesi 1,1 milyar sterlin borcu var

470 şubesi bulunan Pizza Express’in, yaklaşık 1,1 milyar sterlinlik borcunun yeniden yapılandırılması için mali danışmanların, kreditörlerle görüşmeye başladığı bildirildi. 1965 yılında kurulan Pizza Express 14 bin kişiye istihdam sağlıyor.

İngiltere’nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Pizza Express, yaklaşık 1,1 milyar sterlin seviyesindeki borçlarının yeniden yapılandırılması için kreditörlerle görüşüyor.

Toplam 470 şubesi bulunan Pizza Express’ten yapılan açıklamada şirketin yaklaşık 1,1 milyar sterlin seviyesindeki borçlarının yeniden yapılandırılması için mali danışmanların kreditörlerle görüşmeye başladığı bildirildi.

Şirketin borcunun faizi ise yıllık yaklaşık 93 milyon sterlin seviyesinde. Bu da şirketin yıllık karının büyük kısmının borçların faizini kapatmasına yetiyor. Şirketin İngiltere dışında Asya ve Avrupa’da toplam 180 şubesi mevcut. 1965 yılında kurulan Pizza Express 14 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Yönetim merkezi Londra’nın batısında Uxbridge bölgesinde yer alan şirketi, 2014 yılında Çinli yatırım şirketi Hony satın almıştı.

6 ayda 2 bin 868 mağaza kepenk kapattı

İngiltere’de son dönemde Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle çok sayıda şirket kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.

Ülkede bu yılın ilk yarısında (6 aylık süreçte) toplam kapanan mağaza sayısı PricewaterhouseCoopers (PwC) raporuna göre, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 2 bin 868’e yükseldi.

En son dünyaca ünlü şef Jamie Oliver’ın sahibi olduğu restoran zinciri mayıs ayında iflas etmiş, 25 restoranlık zincire kayyum atanmıştı.

Jamie Oliver, geçen yıl kendi hesabından 13 milyon sterlin aktarmış ve 17 milyon sterlinlik de ek dış finansman bularak restoran zincirini son anda iflastan kurtarmıştı.