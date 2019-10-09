HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan altın hamlesi 17 milyar 970 milyon dolara ulaştı

Türkiye ile ABD arasında ilişkiler gerilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ağustos ayında 41.8 ton ile bugüne kadarki en yüksek aylık altın alımına imza atması dikkat çekti.

Merkez Bankası 'Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası' açıyor
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, temmuz ayındaki 6.6 tonluk alımla birlikte TCMB’nin kendine ait toplam altın rezervi ağustos sonu itibarıyla 362.5 tona yükseldi.

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre, temmuz-ağustos döneminde Rusya Merkez Bankası 23.5, Çin Merkez Bankası 15.9 tonluk alım yaparken, bu dönemde dünyada en fazla alım yapan Merkez Bankası TCMB oldu.

17 milyar 970 milyon dolara ulaştı

Ocak-ağustos döneminde TCMB’nin toplam altın alımı 109 tona yükselirken, TCMB’nin toplam rezervleri içinde sahip olduğu altının payı son iki yılda yüzde 5.7’den yüzde 19’a sıçradı. Ağustos sonu itibarıyla TCMB’nin kendine ait toplam altın rezervinin değeri, sene başına göre 7 milyar 526 milyon dolarlık artışla 17 milyar 970 milyon dolara ulaştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve Mustafa Cengiz için bomba sözler: Resmen dalga geçti
Fenerbahçe Mesut Özil için Arsenal'le temas kurdu! Ocak'ta yer yerinden oynayacak
Yıldız Tilbe'den Trump'a tepki: Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa ambargo uygulayalım
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türk ordusu ve ÖSO kısa süre sonra sınırı geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu barış ve istikrardır
Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasında yeni gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
9 Ekim evde bakım parası yatan iller yeni iller hangisi
Dünya devi mali krizde! 470 şubesi 1,1 milyar sterlin borcu var
ABD medyasında 'ikinci İsrail' itirafı
Terör örgütü PKK'ya iki ilde ağır darbe! 6 terörist öldürüldü
Kimse bunu beklemiyordu! Falcao'ya büyük şok
AFAD fay hattı sorgulama evinizin altından fay hattı geçiyor mu?
Yorumlar