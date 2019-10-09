HABER /  GÜNCEL

Hayat Devam Ediyor Meltem Miraloğlu evlendi eşi 80 yaşında bakın kim?

Hayat Devam Ediyor dizisinde senaryo gereği kendinden 80 yaş büyük biriyle evlendirilen oyuncu Meltem Miraloğlu gerçek hayatta tam kendinsen 48 yaş büyük Amerikalı bir adamla evlendi. Kendisinden 48 yaş büyük eşi ile poz veren Meltem Miraloğlu'nun fotoğrafları sızdı.

Meltem Miraloğlu evliliği ile gündem oldu. Güzel oyuncu kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki sevgilisi ile ABD'de gizlice evlendi. 80 yaşındaki eşi ile fotoğrafları ise basına sızdı. 8 yıl önce Hayat Devam Ediyor adlı dizide çocuk gelini oynayan genç oyuncu gerçek hayatta da 80 yaşında bir adamla evlendi. Bu evlilik sonrası Meltem Miraloğlu'nun ailesinin büyük kriz yaşadığı iddia edildi. Meltem Miraloğlu ise evliliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin ne iş yaptığı da henüz bilinmiyor. 

GİZLİCE EVLENDİĞİ

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurdu.

8 sene önce, Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Hayat Devam Ediyor' isimli dizide, ‘Hayat' karakteri ile 15 yaşındaki ‘Çocuk Gelin olarak karşımıza çıkan oyuncu Meltem Miraloğlu, dizide rol alan 70 yaşındaki ‘Abbas’ karakteriyle evlendirilmişti. Dizide yaşanan bu sahnenin gerçeğe dönmesi herkesi şaşırttı.

3 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğmuştur. 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR: Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

Sinema

Sekerat Son 2016
Aşık Esme 2016
Ateş Atiye 2016
Güzel Günler Göreceğiz Feride'nin kardeşi 2012

Diziler

Adını Kalbime Yazdım 
Hayat Devam Ediyor
Kılıç Günü
Bir Bulut Olsam

SON DAKİKA HABERLERİ
TSK'nın ÖSO ile birlikte sınırı geçeceği haberi sonrası dolar fırladı
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve Mustafa Cengiz için bomba sözler: Resmen dalga geçti
Fenerbahçe Mesut Özil için Arsenal'le temas kurdu! Ocak'ta yer yerinden oynayacak
Yıldız Tilbe'den Trump'a tepki: Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa ambargo uygulayalım
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türk ordusu ve ÖSO kısa süre sonra sınırı geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu barış ve istikrardır
ÖNCEKİ HABERLER
Brent petrolün varili 58,02 dolar
Merkez Bankası'ndan altın hamlesi 17 milyar 970 milyon dolara ulaştı
9 Ekim evde bakım parası yatan iller yeni iller hangisi
Dünya devi mali krizde! 470 şubesi 1,1 milyar sterlin borcu var
ABD medyasında 'ikinci İsrail' itirafı
Enis Arıkan reklam filminden bakın ne kadar kazandı annesiyle beraber oynadı
Yorumlar