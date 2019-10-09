Washington Post Gazetesi'nden operasyon yorumu! Büyük bir felaket geliyor

Dünya Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyonu konuşuyor. ABD'nin Washington Post gazetesinden operasyonla ilgili dikkat çeken bir yazı geldi. Washington Post gazetesinin yazarı David Ignatius Türkiye'nin 24 saat içinde havadan ve karadan operasyona geçeceğini yazdı ve ABD için büyük bir felaketin yaklaştığını yazdı.

ABD'nin Washington Post gazetesinin yazarı David Ignatius, kaynaklarının ABD'li yetkililerden edindiği bilgiye göre Türkiye'nin 24 saat içinde havadan ve karadan operasyona geçeceğini yazdı. Ignatius, Türkiye'nin Tel Abyad ve Resulayn'ı hedeflediğini ekledi.

Ignatius, Twitter üzerinden yazdığı mesajda ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararıyla 'büyük bir faciaya' neden olduğunu belirtirken ABD'nin çekildiği ve 'destek planı sunmayacağı' bölgede kamplarda bulunan ve Türkiye'nin operasyonu durumunda firar edebilecek binlerce IŞİD mahkumu ve ailesi olduğunu hatırlattı.

Türkiye 24 saat içinde havadan ve karadan operasyona geçecek

Ignatius, kaynaklarından edindiği bir başka bilgiye göre ise Türkiye'nin operasyonunun Rusya destekli güçlerle koordine bir şekilde yürütüleceğini yazdı.Ignatius'un tweetleri şöyle: "Suriye’nin Kuzeydoğusunda kötü olan durum çok daha kötü gitmek üzere. Kaynaklar, ABD’li yetkililerin Türkiye’nin 24 saat içinde havadan ve karadan operasyona geçeceğini söylediğini aktardı.

Türkiye, ABD’nin ısrarlı yolu kapatma taleplerini reddetmişti

ABD hiçbir şey yapmayacak. Hedefler, Tel Abyad ve Resulayn. İronik bir şekilde, Tel Abyad 2014 ve 2015 yıllarında IŞİD’in Türkiye’deki açık sınırdan ana tedarik noktasıydı. Türkiye, ABD’nin ısrarlı yolu kapatma taleplerini reddetmişti. Bu ABD’nin yolun kontrolünü 2015’te ele geçiren SDG ile müttefik olmasının ana sebebiydi.

IŞİD de Rakka’daki uyuyan hücrelerinden harekete geçiyor

Ayrıca Türkiye’nin harekâtının Ruslarla koordine bir şekilde olacağı bilgisini aldım. Rus destekli güçler Kürt bölgesini güneyden ele geçirmek için harekete geçiyor. Bu sırada IŞİD de Rakka’daki uyuyan hücrelerinden harekete geçiyor, bu gece bazı saldırılar yaşandı.

Trump’ın kararı yüzünden büyük bir felaket bize doğru geliyor

Ve son olarak binlerce Türkiye’nin saldırısından sonra kamplardan ve hapislerden kaçabilecek binlerce IŞİD savaşçısı ve ailesi var. Ve bu konuda bir Amerikan yedek planı yok. Trump’ın kararı yüzünden büyük bir felaket bize doğru geliyor. Durdurmak için saatler kaldı" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da gece yarısı attığı İngilizce tweet'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "kısa süre içinde" Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Türkiye-Suriye sınırını geçeceğini yazmıştı.