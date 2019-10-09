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Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları

Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler fiyatlardaki son durumu, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 9 Ekim Çarşamba günü gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Geçtiğimiz gün hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini sürdüren altın fiyatları, bugün de yatırımcılar ve ekonomik göstergeleri yakından izleyenlerin takibinde… 

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz gün genel olarak gözlemlenen yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte yükselişe geçmiş ve 280 liranın üzerini görmüştü. Özellikle yatırımcıların gözdesi olan gram altındaki günlük değişiklikler tüm ekonomik parametreler gibi yatırımcıların yakın markajında yer alıyor. En çok merak edilenler arasında ise alış ve satış fiyatları bulunuyor. Hemen belirtelim ki bugün gram altın saat 08.00’deki verilere göre 282 lira üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı altının gram fiyatı gibi geçtiğimiz gün yaşanan yukarı yönlü trendin etkisiyle yatırımcısına kazandırdı. Öğle saatleri itibariyle Kapalıçarşı odaklı olarak güncellenen çeyrek altın fiyatları, geçtiğimiz günün değerleri üzerinden işlem görüyor.

Bir önceki kapanışta çeyrek altın 448 lira alış ve 459 lira satış fiyatından işlem gördü.

Gram ve çeyrek altının yanı sıra yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte, güncel Cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları…

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.860,00 Satış: 1.888,00

Yarım Altın

Alış: 895,13 Satış: 918,28

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