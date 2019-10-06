Mardin’de 1.2 milyar dolarlık yatırımla kuruldu! Göçe ters etki etti

"2 köyün istihdam edilibilir nüfusun neredeyse tamamı burada çalışıyor"

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, tesisin bölgenin çehresini nasıl değiştirdiğini açıkladı. Yatırım aşamasında, tesis tamamlandığında 1100 kişinin doğrudan çalışmasının planlanlandığını ancak şu anda bu sayıyı geçerek 1500’e ulaştıklarına dikkat çeken Kayışoğlu, "1500 kişiden toplam 1019 kişi Mardin sınırları içinden istihdam edildi. Yerel istihdama katkı prensibi bizim için çok önemli ve bu nedenle bin 19 Mardinli çalışanın 847’si ise Mazıdağlılardan oluştu. Şu anda fabrikaya yakın olan 2 köyün istihdam edilebilir nüfusunun nerdeyse tamamı tesislerimizde çalışıyor. Fabrikamıza sınır olan Kocakent köyünden 900 kişi inşaat aşamasında istihdam edildi. Şu anda ise 1500 kişilik fabrikanın 200’ü Kocakent sakinlerinden oluşuyor. Bu ise şu anlama geliyor; her evden bir kişi tesisimizde çalışıyor.’’ dedi.