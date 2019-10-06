Mardin’de 1.2 milyar dolarlık yatırımla kuruldu! Göçe ters etki etti
MARDİN’de Cengiz Holding tarafından 1.2 milyar dolarlık yatırımla kurulan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nin il ve ilçeye tersine göçün başlamasında önemli etken oldu. Tesis, 1500 kişiye doğrudan, yaklaşık 25 bin kişiye de dolaylı iş imkânı sağladı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, 1 milyon 580 bin metrekarelik bir alanda 5 ana fabrika 17 yardımcı tesisten oluşuyor.Tesiste, tasarım ve yapım aşamasında 22 ülkeden 285 yabancı mühendis Mazıdağı’nda Türk mühendisler ile birlikte çalıştı.Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu'nun verdiği bilgilere göre tesise yapılan toplam yatırım 1.2 milyar doları geçti. Hammaddenin yüzde 90’ı yerli olan tesisteki gübre fabrikası ile ilgili Kayışoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük özel sektör yatırımı olduğunu, Türkiye’de hammaddeleri aynı yerde üretilen tek gübre tesisi konumunda bulunduğunu söyledi.Emre Kayışoğlu, fabrikanın ilk etapta Türkiye’deki fosfatlı gübre pazarının yüzde 20’sine sahip olacağını ve yılda 500 bin ton Diamonyum Fosfat(DAP) veya müdahili fosfatlı gübre türevleri üretileceğini de belirtti.
"2 köyün istihdam edilibilir nüfusun neredeyse tamamı burada çalışıyor"
Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, tesisin bölgenin çehresini nasıl değiştirdiğini açıkladı. Yatırım aşamasında, tesis tamamlandığında 1100 kişinin doğrudan çalışmasının planlanlandığını ancak şu anda bu sayıyı geçerek 1500’e ulaştıklarına dikkat çeken Kayışoğlu, "1500 kişiden toplam 1019 kişi Mardin sınırları içinden istihdam edildi. Yerel istihdama katkı prensibi bizim için çok önemli ve bu nedenle bin 19 Mardinli çalışanın 847’si ise Mazıdağlılardan oluştu. Şu anda fabrikaya yakın olan 2 köyün istihdam edilebilir nüfusunun nerdeyse tamamı tesislerimizde çalışıyor. Fabrikamıza sınır olan Kocakent köyünden 900 kişi inşaat aşamasında istihdam edildi. Şu anda ise 1500 kişilik fabrikanın 200’ü Kocakent sakinlerinden oluşuyor. Bu ise şu anlama geliyor; her evden bir kişi tesisimizde çalışıyor.’’ dedi.
"25 bin kişiye dolaylı iş imkanı sağladık"
Kayışoğlu, bir kişinin bile işe girmesinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: ‘’İnşaat aşamasında 5 bin kişiye doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı iş imkânı sağladık. Tesis üretime başlayınca da 1.500 kişilik bir kadromuz oluştu. Mardin’in nüfusu yaklaşık 800 bin ve 200 bin kişi ise 18 yaş üstü hesaplanıyor. Mardin’de geçen yıl işsizlik oranı yüzde 25 idi. Şimdi ise bu rakam yüzde 20,6’ya inmiş durumda. Bu rakamlar tesissimizin bölgeye etkisini gösteriyor. Ekosistem geliştikçe bu rakamların olumlu yönde değişeceğini öngörüyoruz.’’
"Mühendisler geri döndü"
Kayışoğlu sadece işçilerin değil beyaz yakalıların da Mardinli olmalarına dikkat ettiklerini ve Mardin’den Türkiye’nin dört bir yanına göç eden mühendislerin, yöneticilerin memleketlerine dönmelerini sağladıklarını söyledi. Tesisin sahip olduğu özellikler yüzünden yabancıların da dikkatini çektiğini belirten Kayışoğlu, yabancı uyruklu 36 çalışan ile Mardin’e uluslararası köprü kurduklarını ifade etti.