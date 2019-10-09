Harekat öncesi tutuşan YPG'den yeni hamle! Bakın kime yanaşıyorlar?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı harekat öncesi ABD'nin sınırdan çekilmesini "ABD'nin güvenilirliği sarsıldı" diye eleştiren terör örgütü YPG/PKK'nin sözcülerinden Mazlum Ebdi'den, "Esad ile ittifak yapabiliriz." açıklaması geldi.

Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan operasyon önce terör örgütü panikte. ABD'nin kendilerini sattığını belirten Terör örgütü YPG/PKK adına Mazlum Ebdi isimli terörist açıklamalarda bulundu.

Açıklamada terörist Mazlum Ebdi, ABD'nin Türkiye saldırısı için gereken şartları yerine getirip, yolu açmasıyla güvenilirliğini sarstığını ve Suriye devletiyle ittifak yapabileceklerini söyledi.

Avrupa'yı üstü kapalı tehdit etti

Ebdi, IŞİD tutuklularına göz kulak olmanın da artık ikincil öncelikleri olduğunu dile getirerek de Avrupa'yı üstü kapalı tehdit etti.

Mazlum Ebdi, Türkiye'nin topraklarına yönelik olası operasyonuna ilişkin NBC News'e demeç verdi. Ellerindeki IŞİD üyelerinin tutukluluğuyla görevli örgüt üyelerinin olası saldırılara karşı sınır hattına geçtiğini dile getiren Ebdi, ABD'nin Türkiye saldırısı için gereken şartları yerine getirip, yolu açması sonrasında IŞİD tutuklularına göz kulak olmanın artık ikincil öncelikleri olduğunu söyledi.

Ebdi ve ABD yetkililerin ifadelerine yer verilen haberde, bölgede IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde yürütülen mücadele esnasında 2 bini yabancı olmak üzere 12 bin IŞİD üyesinin hapishanelerde tutulduğu kaydetti. NBC News, haberinde Pentagon'un verilerine dayandırarak da geriye kalan 10 bin IŞİD militanının Iraklı ve Suriyelilerden oluştuğu belirtildi.

"Amerika güvenlirliği sarstı "

"Açıkçası hayal kırıklığına uğradık" diyen Mazlum Ebdi, "SDG, ABD'nin kararıyla daha önce asla düşünmeyeceği şeyi düşündü. Ve bu saldırı karşısında Suriyeli lider Beşar Esad ile ittifak yapabileceğini söyledi. ABD halkına Trump'ın bu kararından vazgeçmesi için baskı yapması konusunda çağrı yapan Ebdî, "Sizlerle birlikte uluslararası terörizme karşı, IŞİD'e karşı savaşan bu insanlar şimdi büyük bir tehlike içinde ve bu savaşı tek başlarına vermekle yüz yüzeler" dedi.