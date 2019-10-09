ABD banka devi CitiGroup'tan altın tahmini! Fiyatlar yükseliyor

ABD'nin banka devi CitiGroup, yatırımcı talebi ve resmi alımlarla şu an 1500 dolar seviyesindeki külçe altının ons fiyatının artabileceğini kaydetti.

Altın fiyatları ile ilgili son tahmin ABD merkezli bankacılık devi Cirigroup Inc.'den geldi. Citibank dünyada altın akışlarının, yatırımcı ve resmi sektör kanallarından gelen talebin gelişen piyasalardaki zayıf perakende talebine ağır basması ile birlikte muhtemelen süreceği tahmininde bulundu.

Citigroup, yatırımcılarına yönelik gönderdiği notta, zayıf imalat ve hizmet ISM verilerinin, küresel ticaretteki yavaşlamanın ABD ekonomisine zarar vermeye başladığını gösterdiğini kaydetti.

Citirgoup altın fiyatı olarak 3 ay için nokta hedefini ons başına 1,575 dolar ve 6-12 aylık hedefi ise 1,700 dolar yükseltti.

Spot altın ons başına 1,506.17 dolar seviyelerinde seyrediyor.