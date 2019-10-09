AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman bitiyor AÖF kayıt yenileme ekranı

AÖF kayıt yenileme işlemi 7 Ekim'de başladı. Eğitim hayatına dışarıdan devam etmek isteyen öğrenciler AÖF kayıtlarını 18 Ekim'e kadar yapacak. AÖF kayıt yenileme ücreti 220 lira ve 240 lira arasında değişecek. Peki AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankaya ödenecek, online ödeme olacak mı?

AÖF kayıt yenileme işlemi 7 Ekim Pazartesi günü başladı. 18 Ekim 2019 tarihinde sona erecek. Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 TL olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödenecek.

Bu tarihler arasından kayıt yenileme harç ücretini ödemeyen öğrenciler sınavlara giremeyecek ve öğrencilik durumu pasif olacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR: Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ilgili kayıt yenileme tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir. İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz. Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir. Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır.

Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır. Ders seçiminize göre ödeme bilgileriniz oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

- Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

- (Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.) - İnternet Bankacılığı ile Ödeme

- Mobil Bankacılık ile Ödeme Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecektir

KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ: Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.

Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenilemenin son gününden önce AÖF bürosuna başvurunuz.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN:

*Güz Dönemi vizeleri: 14 - 15 Aralık 2019 Güz Dönemi finalleri: 18 - 19 Ocak 2020

*Bahar Dönemi vizeleri: 18 - 19 Nisan 2020

*Bahar Dönemi finalleri: 13 - 14 Haziran 2020

*Yaz Okulu sınavları: 22 - 23 Ağustos 2020

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Ekim 2019 olarak belirlenirken, öğrenciler mobil bankacılık üzerinden saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecek.

Ancak öğrencilerin kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeniyle kredi kartıyla ödeme yapamayacakları belirtildi.

Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

Sadece eski borcunu ödeyen öğrencilerin ise kayıtlarının yenilenmeyeceği belirtildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre,

''18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.''