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Dünya Bankası'ndan Türkiye için önemli açıklama! Büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisindeki yeni gelişmelere bağlı olarak büyüme tahminlerini revize etti.

Türk ekonomisinin 2018'in ikinci yarısından itibaren büyümede gözlenen keskin yavaşlamadan toparlanmakta olduğunu belirten Dünya Bankası, Türk ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Ekonominin 2020 ve 2021'de güçlü toparlanma göstereceği beklentisini korudu.

Dünya gazetesinin haberine göre, 2019 yılında Türk ekonomisinin yüzde 1 daralacağı yönündeki beklentisini yüzde 0 olarak revize eden Dünya Bankası, 2020 ve 2021 yılı için GSYH büyüme tahminlerini de yüzde 3 ve 4 olarak tekrarladı.

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