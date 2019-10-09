İstanbul merkezli 5 ilde dikkat çeken terör operasyonu: 10 tutuklama

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve eylem hazırlığı içinde bulundukları tespit edilen 22 kişiden, 10’u tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyon

Söz konusu soruşturma kapsamında 26 Eylül’de İstanbul, Kayseri, İzmir, Antalya ve Diyarbakır’da 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 örgüt üyesi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ile 3 tabanca, 85 mermi ve 1 sahte kimlik belgesi ele geçirildi.

10 şüpheli tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 11’i adli kontrol şartıyla 1’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Firari 4 zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.