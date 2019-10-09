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Fatih Terim'den Ali Koç'a ilk darbe! 500 bin dolara yollar ayrılıyor

Ali Koç'la Fatih Terim arasında yaşanan 'sicili bozuk' polemiği Koç grubuna ait Divan Restaurant’la sözleşmenin feshi için düğmeye basılmasına neden oldu!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı arasında yaşanan 'sicili bozuk' polemiğinin yankıları devam ediyor. Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadyumu’nda yıllardır hizmet aldığı Divan Restaurant’ın sözleşmesini feshetmek için düğmeye bastı.

500 bin dolar tazminat
Hürriyet'te yer alan detaya göre; kulüp avukatlarının feshi için görüşmeleri sürdürdüğü sözleşmede Galatasaray, Ali Koç’un sahibi olduğu firmaya tazminat bedeli ödeyecek. 4 yıl önce Divan Restaurant ile imzalanan sözleşmede belirlenen tazminat bedelinin 500 bin dolar olduğu ortaya çıktı.

Neler yaşanmıştı?

Galatasaray’ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı “Divan Restoranı”nın Türk Telekom Stadı’nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlattı. Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sormuştu.

''Paranız yoksa ben öderim”
Sarı-kırmızılı yönetici ise Divan Lokantası ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi. Terim’in bunun üzerine Günay’a, “Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim” dedi.

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