Suriye savaşı başlıyor YPG direnebilir mi? Faruk Lağoğlu açıkladı ellerindeki silahlar...

SURİYE'ye yönelik operasyona ilişkin son dakika haberleri gelirken Faruk Loğoğlu, YPG'nin TSK karşısında hiç şansı olmadığını söyledi.

Türkiye'nin tanınmış bürokratlarından eski ABD büyükelçisi ve CHP milletvekili Faruk Lağoğlu Suriye harekatına ilişkin açıklamalar yaptı. Medyascope TV'ye açıklamalar yapan Lağoğlu 'ABD silahları ile donanmış YPG'nin durumuna ilişkin' çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Lağoğlu'na göre PYD/YPG'nin elinde ne kadar çok silah olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında hiçbir şansı yok. Lağoğlu şunları söyledi:

-Ellerinde ne kadar silah olursa olsun, sayıları ne kadar olursa olsun, PYD/YPG'nin ciddi bir direniş göstermesi ihtimali zayıf. Ama Trump'ın açıklamasından görüyoruz orda ciddi bir IŞİD mevcudiyeti var. Askeri operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri başarıyla tamamlayabilir. Ama planlanan operasyonu fiilen sürdürebilmek için daha başka kaynakların devreye sokulması gerekir. Neye karşı? Hep Türkiye'ye karşı cephe alacak IŞİD'e hem bir direnme gösterecek PYD ve YPG'ye karşı...

Türkiye 3 kez oturup 4 kez düşünmeli

Faruk Lağoğlu aslolan operasyondan sonraki sürecin sürdürülebilirliği olduğuna dikkat çekip şöyle devam etti::

-Operasyonu yapmak - tamamlamak başka, sürdürmek başka. Hepsi birbirinden zor. Suriye böyle bir operasyonu işgal olarak gördüklerini açıkladılar. AB endişe beyan etti, hatta BM bile bir uyarıda bulundu. O nedenle Türkiye'nin 3 oturup 4 defa düşünmesi lazım. Bu konuyu diplomatik yollardan halletmeye çalışması lazım.