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Dün Zarif karşı çıkmıştı Ruhani'den Türkiye'nin operasyonu hakkında tam tersi açıklama

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusu harekatıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanırken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den bir açıklama geldi. Ruhani ''Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı.'' dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, dünyanın gündemine oturan Suriye'de terör örgütlerini ortadan kaldırmak için Fırat'ın doğusuna girmek için tüm hazırlıkları yaptı. Hatta yabancı ajanslardan Türk Ordusu Suriye girdi şeklinde haberler dahi geçmeye başladı.

Öte yandan Suriye'de etkin konumda olan ülkelerden İran'dan da konuyla ilgili açıklamalar geliyor.

İran Dışişleri Bakanı Cavad Zarif dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin operasyonuna karşı olduklarını söylemişti.

Ruhani'den tam tersi açıklama

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'nin eli kulağında operasyonuna ilişkin ''Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı.'' dedi.

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