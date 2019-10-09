FETÖ uzmanı diye kartvizit bastırdı yıllarca işe gitmeden maaş aldı MİT ise...

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nde herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Belediye işçilerinden biri kendisi için 'FETÖ uzmanı' diye kartvizit bastırıp yıllarca işe gitmedi. Devlet aadamıyım dedi ancak MİT yalanladı. Mansur Yavaş'ın olayı açıklamasının ardından Gazeteci İsmail Saymaz Twitter hesabından herkesi şaşkına uğratan bilgileri paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ‘belediyede işten çıkarılan işçiler’ tartışmasına sahne oldu. AK Partili meclis üyelerinin belediyede yaşanan işten çıkarmalara ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor” dedi.

İsmail Saymaz: 4 yılda 270 bin TL maaş aldı

Gazeteci İsmail Saymaz da, kartviziti paylaşarak FETÖ Uzmanı ünvanı kullanan kişinin Çetin Acar olduğunu yazdı.Saymaz, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda ‘FETÖ Uzmanı’ diye kartı basılan Çetin Acar’ın 4 yılda işe gitmeden 270 bin TL maaş aldığını aktardı.

“FETÖ Uzmanı” diye kart bastıran Çetin Acar, 2009’da Ankara Belediyesi’nde işçi oldu.

2015’ten sonra işe gelmediği halde 4 yılda 270 bin TL maaş aldı.

18 Eylül’de çağrılıp “niye gelmiyorsun” diye sorulunca...

“Devlete çalışıyorum” dedi.

MİT, “Tanımıyoruz” dedi.

İşten atılacak pic.twitter.com/etSOP5nE5H — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 8, 2019

Devlete çalışıyorum dedi MİT tanımadı

Saymaz, 18 Eylül’de Acar’a “Neden işe gelmiyorsun” diye sorulunca Acar’ın “Devlete çalışıyorum” dediğini, bunun üzerine MİT’in Acar’ı tanımadığı şeklinde açıklama yaptığını aktardı.İsmail Saymaz ayrıca Acar’ın işten çıkartılacağını belirtti.

"FETÖ Uzmanı" Çetin Acar, işe hiç gelmediği yıllarda Ankara Belediyesi'nin BELKA şirketinde işçilikten uzmanlığa ve müşavirliğe yükseldi. İşe gelmeden aldığı maaşlar şöyle:

2015: 17 bin 785 TL

2016: 43 bin 568 TL

2017: 59 bin 164 TL

2018: 74 bin 371 TL

2019: 73 bin 919 TL — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 8, 2019

Uyanık Acar kendisini savundu: Mansur Başkan'a da operasyon çektiler

FETÖ Uzmanı kartviziti bastıran Çetin Acar ise konuyla ilgili açıklama yaparak "Bana operasyon çektiler. Benim üzerimden Mansur Başkan'a da operasyon çektiler" dediKartvizit bastırdığının doğrulayan Acar şunları söyledi:

FETÖ'nün askeri mahrem imamlarından biriydim

FETÖ'nün askeri mahrem imamlarından biriydim. 2009'da bunlar beni, FETÖ içindeki bazı yanlışları görüp konuşmaya başladığım için attı. En son FETÖ'nün yurt dışı okullarında öğretmenlik yaptım, yöneticilik yaptım. Bunlar beni atınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı kurumlarıyla tanıştım.

Bu arkadaş bizim için önemli buna maaşını verin dediler

Çalışmalarım üzerine, gerek yargıdan, gerek güvenlik kurumlarından o dönemin yetkilileri, 'Bu arkadaş bizim için önemli. Siz buna maaşını verin. Bu arkadaş çalışmalara devam etsin' dediler. Mansur Bey başkan olana kadar bu devam etti.

BELKA'dan aldığım maaş 6 bin liraydı

Mansur Bey'den, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos maaşlarımı da aldım. BELKA adındaki şirketten aldığım son maaş 6 bin 282 liraydı.

Belediyeden çok önemli bir bürokratı aradılar

15 Mayıs 2019'da benimle alakalı işe gelmediğime dair bir tutanak tutulmuş. Bunun üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli bir bürokrat aranarak, 'Bu arkadaş devletimiz için önemli birisi. Buna yanlış yapmayın' denildi. Kimin aradığını, kimin arandığını söyleyemem.