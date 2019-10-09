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Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu!

Nobel Tıp ve Fizik Ödülü'nün sahiplerini bulmasının ardından bugün de Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu.

Lityum iyon bataryalar üzerindeki çalışmaları nedeniyle üç bilim insanı Nobel Kimya Ödülü kazandı. 2019 Nobel Kimya Ödülü'nü John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino aldı.

Nobel tarihinde bir ilk

John B. Goodenough 97 yaşında ödülü kazanarak tarihte Nobel'e layık görülmüş en yaşlı isim oldu. 

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