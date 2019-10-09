Victor Moses'ten şok talep: Ocak ayında ayrılmak istiyorum

Fenerbahçe’nin Chelsea’den 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, Ocak ayında İngiltere Premier Lig'e dönmeyi planlıyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiraladı ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremedi.

Dönmek istiyor

Tecrübeli futbolcunun, ara transfer döneminde Türkiye'den ayrılarak Chelsea'ye dönmeyi planladığı öne sürüldü. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, Transfer yasağı bulunan Maviler'in, Moses'ın dönmesine sıcak baktığı öğrenildi.

Inter'in gündemine gelmişti

Başarılı oyuncu sezon başında da Conte'nin çalıştırdığı İnter'in gündemine gelmişti. Sarı lacivertlilerin formasını toplamda 17 kez sırtına geçiren 28 yaşındaki futbolcunun 5 gol ve 2 asisti bulunuyor.