HABER /  FENERBAHÇE

Victor Moses'ten şok talep: Ocak ayında ayrılmak istiyorum

Fenerbahçe’nin Chelsea’den 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, Ocak ayında İngiltere Premier Lig'e dönmeyi planlıyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiraladı ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremedi.

Dönmek istiyor
Tecrübeli futbolcunun, ara transfer döneminde Türkiye'den ayrılarak Chelsea'ye dönmeyi planladığı öne sürüldü. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, Transfer yasağı bulunan Maviler'in, Moses'ın dönmesine sıcak baktığı öğrenildi.

Inter'in gündemine gelmişti
Başarılı oyuncu sezon başında da Conte'nin çalıştırdığı İnter'in gündemine gelmişti. Sarı lacivertlilerin formasını toplamda 17 kez sırtına geçiren 28 yaşındaki futbolcunun 5 gol ve 2 asisti bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Harekat öncesi tutuşan YPG'den yeni hamle! Bakın kime yanaşıyorlar?
Washington Post Gazetesi'nden operasyon yorumu! Büyük bir felaket geliyor
Yeni yılla birlikte yeni zamlar! Vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar artacak?
TSK'nın ÖSO ile birlikte sınırı geçeceği haberi sonrası dolar fırladı
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve Mustafa Cengiz için bomba sözler: Resmen dalga geçti
Fenerbahçe Mesut Özil için Arsenal'le temas kurdu! Ocak'ta yer yerinden oynayacak
ÖNCEKİ HABERLER
ABD banka devi CitiGroup'tan altın tahmini! Fiyatlar yükseliyor
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
Nebahat Çehre kaç yaşında aslen nereli bilinmeyen evlilikleri
ABD'li ünlü Wall Street Journal gazetesinden şaşırtan haber: Türkiye haklı
Meltem Miraloğlu kimdir yaşı kaç eşi ABD'li zengin 80 yaşında
Suriye operasyonu son durum Fırat'ın doğusu neresi harita
Yorumlar