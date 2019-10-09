Rojava'da seferberlik ilan edildi Kürt siteleri son dakika haberi olarak geçti

SURİYE'ye Türk ordusunun girdiğine dair son dakika haberleri gelirken Kürt sitelerinde Rojava'da seferberlik ilan edildiği bildiriliyor. PKK elebaşı Bahoz Erdal da tehditler savurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri günlerdir sınırına yaptığı askeri yığınağın ardından harekete geçiyor. Yabancı ajanslar TSK'nın savaşı başlattığına ilişkin iddialarda bulunurken gözler Fırat'ın doğusuna döndü. Kürt sitesi Rudaw'ın son dakika gelişmesi olarak geçtiği habere göre 'Rojava' olarak adlandırılan bölgede genel seferberlik ilan edildi. Sözde Rojava Özerk Yönetimi tarafından alınan karar yazılı bir açıklamayla şöyle duyuruldu:

“Türkiye ve Suriyeli çetelerin tehditleri karşısında 3 günlük genel seferberlik ilan ediyoruz. Bütün yönetim, kurum ve tüm bileşenlerimizle halkımızı sınırda toplanmaya çağırıyoruz. Kürdistan ve dünya halkına protesto ve grev yapma sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.”

Sivilleri sınıra yerleştiriyorlar

Suriye'den haberler geçen bir başka Kürt sitesinde yer alan haberlere göre ise yerel yönetim sivil halkı sınırdaki Serakaniye'ye yerleştiriyor. Uluslararası alanda Türkiye'yi sivillere saldırıyor göstermek isteyen YPG, buralarda 'nöbet çadırları' kurduruyor. PYD sosyal medya hesaplarından da sınırda siviller olduğu propagandası yapılıyor.

Bölgedeki YPG unsurlarının başında bulunan ve kendini askeri meclis sözcüsü olarak tanıtan Mihemed Heci Mehmud, “Türkiye saldırırsa tarihi bir direniş sergileyeceğiz. Türklere karşı bütün gücümüzle savaşırız” diye demeç verdi.