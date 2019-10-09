HABER /  DÜNYA

İbrahin Kalın ABD'li kritik isimle son gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi yaptı. Kalın, görüşmede, 'güvenli bölge' için atılacak adımların hızlandırılması, PYD ve YPG'ye verilen desteğin kesilmesi konularında Türkiye'nin beklentilerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile bugün telefonda görüştüğü belirtildi.

Bölgedeki gelişmeler ele alındı

Kalın'ın, görüşmede, O'Brien'i tebrik ettiği ve yeni görevinde başarılar dilediği kaydedildi. Açıklamada, görüşülen konularla ilgili, "Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra ABD ile hedeflenen 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi, Suriye'deki gelişmeler, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele ve Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Güvenli Bölge konusu

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması ve PYD/YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi konusundaki beklentilerimiz aktarılmış ve ülkemizin bu konulardaki kararlılığı vurgulanmıştır" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rojava'da seferberlik ilan edildi Kürt siteleri son dakika haberi olarak geçti
Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'le Mustafa Cengiz bu sezonu bitiremez
Victor Moses'ten şok talep: Ocak ayında ayrılmak istiyorum
FETÖ uzmanı diye kartvizit bastırdı yıllarca işe gitmeden maaş aldı MİT ise...
Operasyona ramak kala ABD ordusundan 'SDG' paylaşımı
Mesud Barzani rengini belli etti! 'Batı Kürdistan' ve Trump twitlerine bakın
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Turhan açıkladı 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yoğun ilgi
Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş operasyon sözleri
Dünya devi Thomas Cook iflas etmişti! Talip çıktı satılıyor
YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı
2020 15 tatil ne zaman yeni MEB tatil tarihleri
Kaymakamlık sınavı başvuru ücreti kaç para hangi bankaya ödenecek?
Yorumlar