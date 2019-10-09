Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş operasyon sözleri

Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi mümkün olacak. Bizim buradaki tek hedefimiz teröristlerdir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette olası Suriye harekatıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır.

''Bizim buradaki tek hedefimiz teröristlerdir''

Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız. Bizim buradaki tek hedefimiz teröristlerdir."