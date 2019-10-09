SON DAKİKA
YPG'liler SİHA'lara karşı Rasulayn'da her yeri ateşe verdi Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu Haberin devamı. Suriye'ye operasyonun adı 'Barış Pınarı Harekatı' olarak açıklandı Haberin devamı. Ve Fırat'ın doğusu operasyonu resmen başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın başladığını Twitter hesabından bu sözlerle duyurdu Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan Putin'le kritik görüşme! Suriye'nin kuzeydoğusuna harekatla ilgili

TSK'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna yapacağı harekat ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.

Rusya'nın tutumuna takdir

Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

İlgili Haberler
İbrahin Kalın ABD'li kritik isimle son gelişmeleri görüştü Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş operasyon sözleri
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Suriye sınırında sevkiyat devam ediyor! 100 araçlık konvoy Kilis'te Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Sezgin Tanrıkulu Twitter'da porno videosunu beğendi! Sosyal medyanın diline düştü
Ahmet Türk'ün torunu Heja'dan operasyonla ilgili skandal paylaşımlar
Rojava'da seferberlik ilan edildi Kürt siteleri son dakika haberi olarak geçti
Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'le Mustafa Cengiz bu sezonu bitiremez
Victor Moses'ten şok talep: Ocak ayında ayrılmak istiyorum
FETÖ uzmanı diye kartvizit bastırdı yıllarca işe gitmeden maaş aldı MİT ise...
ÖNCEKİ HABERLER
Uluslararası Helal Turizm Derneği'nden Endonezya Çıkarması!
Emir Can İğrek kimdir kaç yaşında namaz videosu skandalı
İzmir Foça'da su faturaları 10 kat artış gösterdi
Candaş Tolga Işık'tan kulüp başkanlarına kötü haber: Kasa kolaylığı bitti
Emir Can İğrek namaz videosu çekti etrafındakiler alay etti
Kaymakamlık sınavı başvuru ücreti kaç para hangi bankaya ödenecek?
Yorumlar 2 yorum