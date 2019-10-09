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CHP'li Sezgin Tanrıkulu Twitter'da porno videosunu beğendi! Sosyal medyanın diline düştü

Türkiye Suriye'de yapacağı büyük bir operasyonun gündemiyle meşgulken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun gündemi başka. Tanrıkulu Twitter'da porno videosunu beğendi. Sosyal medyada ortalık yıkıldı.

Geçmişte TSK'nın terör örgütü PKK ile mücadelesini özellikle SİHA'ların varlığına tepkisiyle akıllara kazınan CHP'nin hukukçu vekili Sezgin Tanrıkulu, bugün yaptığı bir hareketle sosyal medyanın diline düşmüş vaziyette.

Öyle ki Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan Tanrıkulu, bir pornografik sayfanın videosunu fav'a aldı.

Kullanıcılardan tepki gecikmedi

Öte yandan Tanrıkulu'na sosyal medya kullanıcılarından dikkat çeken tepkiler gecikmedi.

Kullanıcılar, "Asker Suriye'ye girerken sen nerelere girdin Sezgin" şeklinde espriler yapmaya başladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise CHP'li vekile, "69 Sezgin" diye seslendi.

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