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Ahmet Türk'ün torunu Heja'dan operasyonla ilgili skandal paylaşımlar

Yerine kayyum atanarak görevden alınan HDP eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk, Twitter'dan Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili skandal paylaşımlar yaptı.

Türkiye'nin 'Güvenli Bölge' oluşturmak için düzenlediği harekatla ilgili "İçimde tarifsiz bir öfke var" diyen Türk, "Kürdistan'ı yem ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Her kelimesinin altına imzamı atarım"

Heja Türk, "Kahrolsun Türk emperyalizmi" diye yazan bir tweet'i alıntılayarak "Her kelimesinin altına imzamı atarım" deyip paylaştı.

"İçimde tarifsiz bir öfke var"

Türk, bir diğer tweetinde ise şu ifadeleri kullandı: İçimde tarifsiz bir öfke var. Kürdistanı bu köpeklere yem ediyorlar. Lanet olsun. Lanet 

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