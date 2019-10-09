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Uluslararası Helal Turizm Derneği'nden Endonezya Çıkarması!

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Başkanı Yusuf Geçerler, IHATO Başkan vekili Taner Aydın (Tatilal Yönetim Kurulu Başkanı) ve genel sekreter Emrullah Ahmet Turhan, Indonesia Halal Lifestyle Center'ın (IHLC) misafiri olarak Cakarta'ya gitti.

Halal Tourism Benchmarking Workshop adında yapılan çalıştayda Türkiye'nin helal turizm konusunda yaptıkları, otel uygulamaları, acenta uygulamaları ve Helal turizm turist profili raporunun sunumları yapıldı.

Program Cakarta Valisi Mr. Dadang Solihin, IHLC Başkanı Ms. Sapta Nirwander ve Endonezya Türkiye Başkonsolosu Sn. Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç İn konuşmaları ile başladı.

Akabinde sunumlar geçildi. Program sonunda basın önünde IHLC ve IHATO arasında iş birliği ve ortak çalışamalar adına bir protokol imzalandı.  Programa basın toplantısı ile sona erdi.

Ziyaret yapıldı
IHATO heyeti akabinde Endonezya da helal belgelendirme faaliyetleri yapan Bogor Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada ne gibi çalışamalar yapılabileceği konusunda görüşmeler yapan heyet, Endonezya ulema heyeti hakkında da bilgi aldı. 3. Helal turizm kongresinde ortak çalışamalar yapmak adına karşılıklı sözler alındı.

IHATO heyeti son olarak Ancol Eco Park olarak bilinen Okyanus kenarında ki rekreasyon alanında yerinde incelemelerde bulundu. Burada Endonezya seyahat acentaları birliği ile bir toplantı gerçekleşti. Acentalara Türkiye de ki oteller ve uygulabilecek paketler hakkında bilgi verildi. Onların neler yaptığı ve ortak neler yapabiliriz konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. IHATO heyeti ile Endonezya Seyehat Acentaları Birliği akabinde yemek yedikten sonra toplantı sona erdi.


Tatilal yönetim kurulu başkanı Taner Aydın bu görüşmelerinin neticesini 2020 sezonunda yeni hiç ulaşılmamış endonezyalı turistlerin ülkemize gelmesi ile ekonomiye vereceği katkı ile göreceğimizi söyledi ''

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