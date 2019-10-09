İzmir Foça'da su faturaları 10 kat artış gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (İZSU) Foça'nın kırsal mahalllerindeki abonelere gönderilen ekim ayı su faturalarındaki ödeme tutarı bu ay ortalama 10 kat artış gösterdi.

Gelen su faturaları karşısında şaşkınlık yaşayan mahalleli, adı mahalle kendisi hala köy olan yerleşim birimlerinde artık hayvancılık yapmanın imkansız hale geldiğini, et ve süt fiyatlarının da aynı oranda artacağını savundu.

Aralarında Foça Ziraat Odası, Bağarası ve Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Foça Süt Üreticileri Birliği üyeleri ile mahalle muhtarlarının da yer aldığı vatandaşlar dün gece Yenibağarası Mahallesi'nde bir kahvehanede toplanarak konunun çözülmesi için İZSU yetkilileri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulundu. Bir ay önce ve bu ay gelen su faturalarını gösteren köylüler, ortalama 150 lira dolayında ödedikleri faturaların kademeli sistemle 1500 TL'nin üzerine çıktığını, 5 bin lirayı geçen su faturalarının olduğuna dikkat çekti.

Süt parası suyu karşılamıyor

Köylüler, harcadıkları suyun tamamına yakınını, besledikleri ve sütünü kooperatife vererek geçimlerini sağlamaya çalıştıkları az sayıda küçükbaş hayvanın sulanması için kullandıklarını belirtip, bu uygulamayla suya ödedikleri parayı sattıkları sütün karşılamadığını belirtti. Bazı köylüler, yem fiyatlarındaki artışlardan sonra hayvanlara verdikleri yemi yarıya düşürdüklerini ama hayvanlarına verdikleri suyu azaltmanın mümkün olmadığını söyledi. Yasanın belediyelere uygulamayı 31 Aralık 2022 yılına kadar başlatabilme yetkisi verdiğini iddia eden bazı köylüler, İzmir'de bunun 3 yıl önceden başlatılmasının nedenini de anlayamadıklarını vurguladı.

Üreticiyi zor durumda bıraktı

Kooperatife üye süt üreticisi Ahmet Kılınç, gelen su faturalarını gösterip, "Aynı miktarda su kullanımı için bir ay önce 174 TL öderken, bu ayki faturam ise 1514 TL geldi. Hayvancılık zaten zor şartlar altında yapılmaya çalışılıyor. Yem, saman, mısır silajı fiyatlarından dolayı zaten üretici zor durumda. İzmir'in en uç, en ücra yerlerinden birinde Foça'da, kooperatif kurarak yoktan bir yoğurt markası (Foça Yoğurt) yarattık. İki kırsal mahalle birleştik güçbirliği yaptık. Şartlara direnmeye ve üretmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, kooperatiflere çok önem veriyor. Ona güveniyoruz, bu faturalar önüne giderse, mutlaka çare bulacağına inanıyoruz" dedi.