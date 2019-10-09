Fırat'ın doğusuna operasyonda YPG'ye Kürt Şahinleri Tugayı darbesi

İlk hedef Tel Abyad ve Resulayn arasındaki 120 kilometrelik hat: Sınır bölgesine sevkiyatlar sürerken, özellikle Akçakale ve Ceylanpınar odaklı büyük miktarda yığınak yapılıyor. Bölgeye komando tugaylarından beş bin kişilik birlik gönderildi. Bölgede Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu, Kayseri komando tugaylarından birlikler var. Olası harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor.