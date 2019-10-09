Fırat'ın doğusuna operasyonda YPG'ye Kürt Şahinleri Tugayı darbesi
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni tarafından oluşturulan Kürt Şahinleri Tugayı, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonda YPG/PKK-DEAŞ'a karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir harekatta da TSK ile omuz omuza operasyona katılacak.
İlk hedef Tel Abyad ve Resulayn arasındaki 120 kilometrelik hat: Sınır bölgesine sevkiyatlar sürerken, özellikle Akçakale ve Ceylanpınar odaklı büyük miktarda yığınak yapılıyor. Bölgeye komando tugaylarından beş bin kişilik birlik gönderildi. Bölgede Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu, Kayseri komando tugaylarından birlikler var. Olası harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor.
Operasyonun ilk aşaması: PKK-YPG’nin uyanmaması için harekât planına ilişkin detaylar verilmiyor. Ancak terör örgütünün lojistik merkezleri, gözetleme kuleleri, tüneller ve cephanelikleri nokta hedef olarak belirlenmiş durumda.
Bu hedefler koordinatlarıyla harekât planına işlenmiş durumda. Harekât başladığında öncelikle nokta hedefler vurulacak. Harekâtın ilk bölümünde savaş uçakları, SİHA’lar ve Fırtına obüsleriyle nokta hedefler imha edilecek, ardından hava destekli kara operasyonu başlayacak.