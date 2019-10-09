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Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş'ta delikli kuruş yok 3 aydır para alamıyorlar

Serdar Ali Çelikler, 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Beşiktaş'ta yaşanan sıkıntılardan bahsederken ''Takımın büyük bir kısmı 3 aydır para alamıyor.'' ifadelerini kullandı.

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Serdar Ali Çelikler, İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' adlı programda Beşiktaş'taki başkanlık sürecini değerlendirdi.

Serdar Ali Çelikler de geçtiğimiz hafta Fikret Orman'ın Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmaya imza atmak istemediği şeklinde verdiği bilginin yanlış olduğunu ifade etti.

Çelikler, ayrıca şu ifadeleri kullandı; ''Yıldırım Demirören'in iddaa'dan dolayı engeli yok. Fakat Demirören, 'Başkanlık ile işim yok' diyor. 'Serdal Adalı olabilirim' diyor. Olur, olmaz bilemem. Ahmet Nur Çebi'nin hazırlanacağını en az 4 kişi dedi. O da ortada yok. Belki son gün çıkacak. Ahmet Nur Çebi çıkamazsa bir daha da çıkamaz. Bana birisi 'Çebi tek başına çıkarsa, Fikret Orman rakip olarak karşısına çıkar' dedi. Çebi çıkmazsa Serdal Adalı ve İsmail Ünal çıkar. O zaman da Fikret Orman girmez. Hürser Tekinoktay da potansiyeli görüyorum.

''Teknik ekip ve bazı futbolcular 3 aydır sıfır''
Parası olmayan gelmesin Beşiktaş'a. Yüzde yüz bilgi Beşiktaşlılar. Delikli kuruş yok. Teknik ekip ve bazı futbolcular 3 aydır sıfır. Takımın büyük bir kısmı daha delikli kuruş almamış. Ocak ayına kadar 750 milyon TL lazım. Gelen adamın buna göre gelmesi lazım. Takımın büyük bir kısmı 3 aydır para alamıyor. Buna teknik de dahil.''

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