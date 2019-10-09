SON DAKİKA
YPG'liler SİHA'lara karşı Rasulayn'da her yeri ateşe verdi Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu Haberin devamı. Suriye'ye operasyonun adı 'Barış Pınarı Harekatı' olarak açıklandı Haberin devamı. Ve Fırat'ın doğusu operasyonu resmen başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın başladığını Twitter hesabından bu sözlerle duyurdu Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA

Suriye’den Türkiye'nin harekatı hakkında küstah açıklama! Terör örgütlerine skandal çağrı

Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gerilim devam ederken Suriye devlet ajansı, Suriye Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdıkları bir haber paylaştı. Haberde Suriyeli yetkililerin, "Türkiye'nin bütün saldırılarını önlemek için kararlıyız" ifadesine yer verildi.

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılacak o büyük harerakatla birlikte Türkiye Suriye sınırında sıcak dakikalar yaşanırken Suriye’den küstah bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırılan haberde Suriye devlet ajansı, Türkiye’nin olası bir saldırısına bütün imkanları kullanarak durdurmak için kararlı olduklarını aktardı.

Terör örgütlerine skandal çağrı

Yapılan açıklamada, “Eğer tutumsuz çocuklarımız mantığın yolunu bulurlarsa onları kucaklamaya hazırız” diyerek bölgedeki terör örgütü uzantılarına adeta çağrıda bulundu.

İlgili Haberler
TSK operasyon emrini bekliyor! YPG'liler her yeri ateşe verdi ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve operasyon için yeni twit Erdoğan'dan Putin'le kritik görüşme! Suriye'nin kuzeydoğusuna harekatla ilgili
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Suriye sınırında sevkiyat devam ediyor! 100 araçlık konvoy Kilis'te Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve operasyon için yeni twit
Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş'ta delikli kuruş yok 3 aydır para alamıyorlar
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan YPG'ye destek! Operasyon mesajı
Erdoğan'dan Putin'le kritik görüşme! Suriye'nin kuzeydoğusuna harekatla ilgili
CHP'li Sezgin Tanrıkulu Twitter'da porno videosunu beğendi! Sosyal medyanın diline düştü
Ahmet Türk'ün torunu Heja'dan operasyonla ilgili skandal paylaşımlar
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç: Galatasaray sponsorluğu olmasa bugün burada olmayacaktık.
Kaymakamlık sınavı ne zaman 2019 saat kaçta başlayacak?
PKK'nın kaçırdığı kızını alyansını satarak okutuyordu
Uluslararası Helal Turizm Derneği'nden Endonezya Çıkarması!
Emir Can İğrek kimdir kaç yaşında namaz videosu skandalı
Seferberlik emri şartları aynı aileden iki kişi sefere gider mi?
Yorumlar 1 yorum