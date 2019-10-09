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YPG'liler SİHA'lara karşı Rasulayn'da her yeri ateşe verdi Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu Haberin devamı. Suriye'ye operasyonun adı 'Barış Pınarı Harekatı' olarak açıklandı Haberin devamı. Ve Fırat'ın doğusu operasyonu resmen başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın başladığını Twitter hesabından bu sözlerle duyurdu Haberin devamı.
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Fırat'ın doğusuna operasyon başladı! YPG'liler her yeri ateşe verdi

TSK, Fırat'ın doğusuna operasyon için harekete geçti. Teröristlerin SİHA'ların görüntü almasını engellemek için her yeri ateşe verdikleri görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan "Barış Pınarı Harekatı başlamıştır" deyip "Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacak. Tüm bölge halkını terörün penceresinden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Kendi yöntemlerini devreye koymaya başladılar

Bölgede sıcak saatler yaşanırken Amerika'nın da Suriye sınırından çekilmesiyle birlikte tek kalan teröristler kendi yöntemlerini devreye koymaya başladı.

SİHA'ların görüntü almasını engellemek için...

Sınırdan gelen bir görüntüde teröristler SİHA'ların görüntü almasını engellemek için Akçakale karşısında bulunan Tel abyad'da otları ateşe verdi.

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