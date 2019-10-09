Ali Koç: Galatasaray sponsorluğu olmasa bugün burada olmayacaktık.

Sponsorluk anlaşmasında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Bu bir Galatasaray-Fenerbahçe olayı değil. Belki Galatasaray sponsorluğu olmasa bugün burada olmayacaktık.'' dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü ile teknoloji firması Fluo arasında kadın ve erkek voleybol takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre; Fluo, Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol Takımı'nın forma sırt, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın ise şort ve tayt sponsoru oldu.

''Galatasaray-Fenerbahçe olayı değil''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, voleybolda çok önemli sponsorluklara imza attıklarını belirterek, "Fluo şirketi, Türkiye pazarına Galatasaray sponsorluğu ile girdi. Ben hep söylerim; bu bir Galatasaray-Fenerbahçe olayı değil. Saha içinde korakor, saha dışında ise yapıcı bir rekabet olmalı. Belki Galatasaray sponsorluğu olmasa bugün burada olmayacaktık. Sponsor markalarımıza katkı sağlamalıyız ki onlar da kendini geliştirip başka branş ve takımlara da sponsor olabilsinler. Sponsorluk öncesi kendilerini pek tanımıyordum. Daha da gelişeceklerdir" dedi.

"Sponsorluk gelirlerimiz, tüm giderlerimizin yüzde 15-20'sini karşılıyor''

Voleybolda sponsor gelirlerinden önemli miktarlar elde ettiklerini vurgulayan Koç, "Sponsorluk gelirlerimiz, tüm giderlerimizin yüzde 15-20'sini karşılıyor. Voleybolda ise çok önemli işlere imza atıyoruz. Bizim voleybol giderlerimizin tamamının yüzde 60'ını sponsorluk gelirlerimiz karşılıyor. Başka hiçbir branş, bu seviyeye yaklaşamadı. Voleybol ve basketbol branşlarımız şu açıdan önemli; voleybolda kadın sporcu sayımız erkek sporcu sayımızdan daha fazla. İlk defa spor okullarında kadın futbolu da başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçmiş olsun mesajı

Son olarak, dün trafik kazasında yaralanan VakıfBank Spor Kulübü'nün 3 personeline geçmiş olsun dileklerini ileten Koç, "VakıfBank teknik heyetine yaşadıkları kazadan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.