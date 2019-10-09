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Vapurda mastürbasyon yapmıştı! İfadesiyle şaşırttı

Demirören Haber Ajansı

KARAKÖY-Kadıköy vapurunda kadınlara yönelik, "Israrlı cinsel tacizde" bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan Rıza E., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İfadesinde olay günü alkol aldığını belirten Rıza E., "Alkollü iken elim ayağım kendiliğinden oynuyor. Olay günü bacağım kaşınmaya başladı, ben de kaşıdım" dedi.

Önceki gün Karaköy-Kadıköy vapurunda kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile dün gözaltına alınan Rıza E., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sorgusunu yaptığı Rıza E.'yi, "Israrlı cinsel taciz" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 

"Alkollüyken elim ayağım kendiliğinden oynuyor" 

Sorgusunda olay günü 4 bira içtiğini söyleyen Rıza E., "Sonra Karaköy-Kadıköy vapuruna binerek üst kata çıktım. Ben daha önce panik atak geçirmiştim. Alkollü iken elim ayağım kendiliğinden oynuyor. Olay günü bacağım kaşınmaya başladı, ben de kaşındım. Oradaki kişiler bana tepki gösterince alkolün de verdiği heyecanın etkisiyle olay yerinden ayrılıp vapurun lavabosuna gittim. Hatta montumu da orada unutmuşum. Kimseye karşı cinsel taciz eylemim olmadı. Art niyetim de yoktur" dedi. 

Suçlamayı kabul etmedi

2006 yılından 2012 yılına kadar psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Rıza E., "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. 

Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı

Mahkeme, şüpheliye yüklenen suçun alt üst sınırını göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, şüphelinin yurt dışına çıkışını yasaklarken, haftada iki gün de polis merkezine giderek imza vermesine karar verdi. 

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