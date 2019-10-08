Vapurda herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı! İğrençliğe bakın

Görüntüleri kaydeden kız konuştu

Vapurda tacize uğrayan ve bu görüntüleri kaydederek paylaşan 23 yaşındaki hukukçu Zeliha Milli Zanlının bulunması için polis ile birlikte çalıştıklarını söyledi ve‘Toplu taşımada bunu yapan kişi daha kötüsüne de cesaret edebilir. Bu olayın üzerine gideceğim, o şahsı elbet bulacağız ve gereken cezayı almasını sağlayacağız’ dedi.