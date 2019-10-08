Vapurda herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı!

Sapık adam, kadınlara bakarak vapurun içinde mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir kadın yolcu ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte sapık adama tepkiler büyüyor.

Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, sapığın en yakın zamanda yakalanıp, en ağır cezayı almasını istedi.Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, sapığın en yakın zamanda yakalanıp, en ağır cezayı almasını istedi.

Görüntüleri kaydeden kız konuştu

Vapurda tacize uğrayan ve bu görüntüleri kaydederek paylaşan 23 yaşındaki hukukçu Zeliha Milli Zanlının bulunması için polis ile birlikte çalıştıklarını söyledi ve‘Toplu taşımada bunu yapan kişi daha kötüsüne de cesaret edebilir. Bu olayın üzerine gideceğim, o şahsı elbet bulacağız ve gereken cezayı almasını sağlayacağız’ dedi.