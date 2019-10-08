GÜNCEL

Vapurda herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı!

İstanbul Karaköy-Kadıköy vapurunda kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Vapurda oturan bir şahıs etrafına aldırış etmeden herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı sonra kaçtı.

Sapık adam, kadınlara bakarak vapurun içinde mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir kadın yolcu ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte sapık adama tepkiler büyüyor.

Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, sapığın en yakın zamanda yakalanıp, en ağır cezayı almasını istedi.Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, sapığın en yakın zamanda yakalanıp, en ağır cezayı almasını istedi.

Görüntüleri kaydeden kız konuştu

Vapurda tacize uğrayan ve bu görüntüleri kaydederek paylaşan 23 yaşındaki hukukçu Zeliha Milli Zanlının bulunması için polis ile birlikte çalıştıklarını söyledi ve‘Toplu taşımada bunu yapan kişi daha kötüsüne de cesaret edebilir. Bu olayın üzerine gideceğim, o şahsı elbet bulacağız ve gereken cezayı almasını sağlayacağız’ dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Torino Steven Nzonzi'nin peşinde
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu operasyon öncesi bu fotoğrafı paylaştı
Türkiye - Arnavutluk maçını Ovidiu Alin Hategan yönetecek
Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrılıyor mu? Akıllara 2013-2014 sezonu geldi
Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu
Ağaçta asılı bulunmuştu polis gerçeği ortaya çıkardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
“Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” klibi Kars’ta çekildi
İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası çok sayıda yaralılar var
Suriye operasyonu son durum Fırat'ın doğusu neresi harita
Fransa’da korkutan yangın
Müge Anlı'da seks görüntüsü çıkan Nazife Demirel'den itiraf geldi
AÖF ders seçimi yapma 2019 ders ekle/sil TC ile öğrenci girişi
Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir
PMYO- POMEM Eğitim Sonu Sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?