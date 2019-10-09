SON DAKİKA
YPG'liler SİHA'lara karşı Rasulayn'da her yeri ateşe verdi Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekatın başladığını duyurmasının ardından Türk Savaş uçakları Suriye’de Resulayn’daki hedefleri vurdu Haberin devamı. Suriye'ye operasyonun adı 'Barış Pınarı Harekatı' olarak açıklandı Haberin devamı. Ve Fırat'ın doğusu operasyonu resmen başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın başladığını Twitter hesabından bu sözlerle duyurdu Haberin devamı.
GÜNCEL

Kızına işkence yapan baba tutuklandı

- İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla Kasten yaralama suçundan mahkemeye sevk edilen baba tutuklandı.

19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muzaffer A. adliyeye gönderildi. Muzaffer A. savcılık sorgusunun ardından Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Muzaffer A. çıkarıldığı mahkemece 'Basit yaralama' suçundan tutuklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriye harekatında son durum savaş uçakları hedefleri vurdu
Fırat'ın doğusuna operasyon başladı harekatın adı resmen açıklandı
Türkiye Suriye'ye girdi harekat başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle duyurdu
Esenyurt'ta hırsız altın bileziklerini aldığı yaşlı kadının boğazını kesti
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı
Fırat'ın doğusuna operasyon başladı! YPG'liler her yeri ateşe verdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş'ta delikli kuruş yok 3 aydır para alamıyorlar
19 yaşındaki kızına işkence eden baba tutuklandı
2019 31 aralık hangi güne denk geliyor yılbaşı ne zaman?
Candaş Tolga Işık'tan kulüp başkanlarına kötü haber: Kasa kolaylığı bitti
Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'le Mustafa Cengiz bu sezonu bitiremez
THY kabin memuru alımı başvurusu yapma yaş/boy sınırı kaç oldu?
Esen’in katiline müebbet hapis
Bekçilik mülakat sonuçlar açıklanıyor EGM TC ile sonuç sorgulama