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Candaş Tolga Işık'tan kulüp başkanlarına kötü haber: Kasa kolaylığı bitti

Candaş Tolga Işık, İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Ziraat Bankası'yla yapılan son anlaşmanın ardından kasa kolaylığının bittiğini söyledi.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı. 

Ziraat Bankası ile yapılan anlaşma gereği kulüp başkanlarının cebinden verdikleri paraları almalarının neredeyse imkansız olduğunun altını çizen Işık, şu ifadeleri kullandı;

''Artık kasa kolaylığı bitti''

''Beşiktaş'ta insanların neden aday olamadığı ile ilgili bende şöyle bir haber var. Dün bana kamu bankalarının oldukça önemli bir yöneticisi telefon açtı. 'Kulüplerde aday olma işi bu saatten sonra artık biraz daha zorlaştı.' dedi. 'Niye?' dedim. 'Bugüne kadar kulüp başkanları, başkan olduğunda kasa kolaylığı sağlamak için ceplerinden paralar veriyorlardı. Fakat yapılan son anlaşmayla birlikte artık o iş bitti.' dedi. Kamu bankaları diyormuş ki 'Artık kulüplere verdiğiniz paraları geri alamazsınız, bağış yapmak zorundasınız. Ne zaman geri alırsınız? Kulüplerin kamu bankalarına borçları bittikten sonra geri alırsınız.' Türkçesi 'Alamazsınız' demek. Çünkü o borç bitmez.''

''Bu da aday olacakları biraz sıkıyor''

Aday olacak kişiler kulüplere ceplerinden para verdiklerinde o paraları geri alamayacaklarını bilerek verecekler. 'Bunun bir yolu yok mu?' dedim, 'Var' dedi. Verdiğin parayı ancak sponsorluk olarak kullanabiliyorsun. Bu da aday olacakları biraz sıkıyor. Çünkü aday olacak kişinin vizyonuyla birlikte para bulması lazım." 

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