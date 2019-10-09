Diyarbakır'da tepki çeken görüntü! Zabıta kağıt toplayan çocuğu tokatladı

Orta Doğu News haber sitesinin servis ettiği görüntülerde küçük çocuğun adamın tokatının etkisiyle yere çömelip kendini korumaya çalıştığı görülüyor. Sosyal medyada görüntülere tepkilerin gelmesi üzerine belediye açıklama yaptı.

Belediyeden açıklama yapıldı

Birtakım sosyal medya hesaplarında Diyarbakır'da, kâğıt toplayan bir çocuğa tokat atan ve zabıta olduğu iddia edilen bir şahsın görüntüsünün paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda kişinin zabıta görevlisi olmadığı, önceki dönemlerde toplum yararına çalışma programı kapsamında Büyükşehir Belediyemizde geçici olarak çalıştığı ancak hâli hazırda Büyükşehir Belediyemizle herhangi bir ilişiğinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bir çocuğa uygulanan ve kabul edilemez olan bu şiddetin sorumlusu kişi hakkında emniyet birimlerimizin tahkikatı başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur.