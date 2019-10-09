Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak?

Fenerbahçe'nin Antalya karşısında ilk yenilgisini alması Serdar Ali Çelikler'in gündemindeydi. Çelikler, Fenerbahçe'nin geleceğinin parlak olduğu görüşünü dile getirdi. Trabzonspor'un çıkışına da değinen Çelikler,



Beşiktaş'ın içler acısı halini... Galatasaray'ın Fatih Terim liderliğinde bu seneki performansı... Fikret Orman'ın istifasıyla Beşiktaş Başkanlığı için yarışan adayları da konuşan Kırmızı Çizgi ekibi her hafta siz izleyenlerin ilgisi daha da artıyor.



İşte Kırmızı Çizgi Fitbol'da bu hafta konuşulanlar...