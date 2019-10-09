Temel Karamollaoğlu'ndan Trump'a ağır sözler "Terbiye edilmemiş aygır"

Saadet Partisi'nin YouTube kanalından, parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ABD Başkanı Donald Trump hakkında kullandığı sert ifadeler paylaşıldı. Trump için "Affedersiniz Amerika’nın başında terbiye edilmemiş aygır gibi birisi bulunuyor ve bundan bütün dünya olumsuz etkileniyor" ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, Trump'ın dünyayı tehdit eden bir tutum içinde olduğunu aktardı.

Terbiye edilmemiş aygır gibi

ABD Başkanı Trump hakkında dair çarpıcı ifadeleri kullanan Karamollaoğlu, "Dünya kaynıyor. Amerika'nın başında bir adam geldi. Yani kovboy. Maalesef bazıları tarif ediyor bir devlet başkanına bunu söylemek doğru değil ama Amerika'nın başına affedersiniz terbiye edilmemiş aygır gibi birisi geldiğinde sadece tekmeliyor ve yıkıyor. Şuan da başta bulunan Trump'ın da yaptığı bundan ibaret. Sadece kendi memleketinde değil, dışarıda da bu zararı görüyor" dedi.

Trump'a yönelik ülke genelinde tepki var

Ayrıca Türkiye'nin Suriye'de terör unsurlarına karşı gerçekleştireceği askeri operasyon kapsamında Türkiye'yi tehdit eden ifadeler kullanan ABD Başkanı Trump'a yönelik ülke genelinde tepki var.