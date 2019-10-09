GÜNCEL

Vahşi cinayete kurban giden Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43) duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

18 Ağustos'ta 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u (38) bir restoranda tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine getirilen Fedai Varan, hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip ediyor. Kırıkkale Adliyesi çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken avlusuna basın mensupları ve eylem için bekleyen bir grup vatandaş adliye bahçesine alınmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP’nin ekonomi raporunda dikkat çeken tespitler
Victor Moses'ten şok talep: Ocak ayında ayrılmak istiyorum
ABD banka devi CitiGroup'tan altın tahmini! Fiyatlar yükseliyor
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
ABD'li ünlü Wall Street Journal gazetesinden şaşırtan haber: Türkiye haklı
Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları
ÖNCEKİ VİDEOLAR
YPG mevzileri boş kaldı
Terör örgütü YPG/PKK sözcüsü: ABD'nin güvenilirliği sarsıldı, Esad ile ittifak yapabiliriz
Nebahat Çehre evlilikleri kaç kere evlendi çok ünlü ilk eşi kimdir ?
Hıncal Uluç "Fatih Terim ve Mustafa Cengiz görevi bırakmalı"
Suriye Milli Ordusu sınırda
Nebahat Çehre kaç yaşında aslen nereli bilinmeyen evlilikleri
Rusya'da devrilen ağaç otomobili böyle parçaladı
Meltem Miraloğlu kimdir yaşı kaç eşi ABD'li zengin 80 yaşında