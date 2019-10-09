DÜNYA

Rusya'da devrilen ağaç otomobili böyle parçaladı

Rusya’da otoyolda ilerleyen bir aracın üstüne büyük bir ağaç devrilince araç paramparça oldu.

Rusya Federasyonu’na bağlı Türklerin yaşadığı Udmurtya Özerk Bölgesi’nde Yakshur-Bodyinsky Bölgesi otoyolunda büyük bir facia yaşandı. Udmurtya şehrinin kırsal kesiminde normal seyrinde ilerleyen aracın üzerine büyük bir ağaç devrildi. Yolun solundan büyük bir ağacın devrilmesiyle birlikte araç ağacın altında kaldı. Yaşanan faciada aracın ön kaputu ile orta kısmı ağacın ağırlığıyla ezildi. Aracın parçaları ise karşı şeritten gelen başka bir araca isabet etti. Buna rağmen sürücü aracını kontrol etmeyi başararak facianın büyümesinin önüne geçti.

Karşı yönden ilerleyen aracın güvenlik kameralarıyla çektiği görüntüler basına servis edildi. Yaralanan sürücünün kazanın ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP’nin ekonomi raporunda dikkat çeken tespitler
Victor Moses'ten şok talep: Ocak ayında ayrılmak istiyorum
ABD banka devi CitiGroup'tan altın tahmini! Fiyatlar yükseliyor
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
ABD'li ünlü Wall Street Journal gazetesinden şaşırtan haber: Türkiye haklı
Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Anne ve yavru şempanzenin oyun anları büyük beğeni topladı
Adana merkezli 5 ilde 800 polisle dev çete operasyonu: 74 gözaltı kararı
Nebahat Çehre ikinci eşi kimdir çocuğu var mı?
Kurşun 1. bölüm fragmanı
Kadın 67. bölüm fragmanı
Nebahat Çehre evlilikleri kaç kere evlendi çok ünlü ilk eşi kimdir ?
Yasak Elma 53. bölüm fragmanı
Nebahat Çehre kaç yaşında aslen nereli bilinmeyen evlilikleri