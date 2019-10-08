GÜNCEL

60 saniyede bugün (8 Ekim 2019)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

8 Ekim 2019 Salı; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasında yeni gelişme
Irak-Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti
Almanya'da ABD savaş uçağı düştü
Değeri 1 milyon 103 bin TL! El konuldu
Ekrem İmamoğlu duyurdu! 1,5 TL'den satılacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Milli Savunma Bakanlığı komando klibi paylaştı engel tanımaz ayarız
Seferberlik emri şartları hasta olan ya da askerlik yapan gider mi?
Bodrum'u sel vurdu! 5 yıldızlı otelleri su bastı
Üsküdar’da lüks sitede vurulan kişinin, eski milletvekili Gülseren Topuz’un oğlu olduğu öğrenildi
İşte o an! TIR'dan düşen pamuk balyalarının altında kaldı
Park halindeki tırın dorsesinden düşen pamuk balyaları işçiyi yaraladı
Berk Suyabatmaz'dan boşandı Burcu Esmersoy'un yeni kanalı ve işi belli oldu