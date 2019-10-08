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Bodrum'u sel vurdu! 5 yıldızlı otelleri su bastı

MUĞLA Bodrum'da sağanak yağışta otelleri su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi, yağmur sularının vurduğu bir evdeki çocuk son anda kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanakta kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları meydana geldi. Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Ekiplerin teyakkuza geçtiği ilçede hayat felç oldu. İşte aşırı yağışın vurduğu Bodrum'dan insan manzaraları...

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