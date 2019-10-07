Müge Anlı'da seks görüntüsü çıkan Nazife Demirel'den itiraf geldi

Afyonkarahisar'da 23 Ağustos günü Tuncay Demirel'in şüpheli ölümünden ailesi gelinleri Nazife Demirel'i sorumlu tuttu. Tuncay beyin ailesi gelinlerinin müstehcen görüntülerinin çıktığını, oğullarına her gece uyku hapıyla uyutulduğunu ve gelinlerinin gece kulübüne gittiğin iddia etti.

Eşinin uygunsuz görüntülerini gördü

3 çocuk babası Tuncay Demirel'in Nazife Demirel ile 20 yıllık süren bir evliği vardı. İş gereği sık sık şehir dışına giden Tuncay bey yine şehir dışına çıktığı bir gün internete baktığında eşi Nazife Demirel'in bir eğlence mekanındaki görüntüsüne şahit oldu. Bu görüntüleri görür görmez Afyonkarahisar'a geri döndü Tuncay bey. Eşi Nazife hanıma görüntüleri soran Tuncay bey eşinde"Yasin isminde biri beni zorla çalıştırdı" cevabını aldı.

Bütün bu iddialara canlı yayına katılarak cevap verdi Nazife Demirel. Nazife hanım eşi Tuncay'ın çocuklarına şiddet uyguladığını, Psikiyatriye gidip ilaç kullandığını ayrıca gece kulübünde eşinden haberli bir şekilde çalıştığını söyledi.

Nazife hanım Müge Anlı dahil bir çok kişinin gördüğü videolar içinde "O gün işe gitmiştim sabah kalktığımda telefondan çekilmiş videoları gördüm. Nasıl çekildi nereye atıldı hiç bir bilgim yok. Karakola gittim şikayetçi oldum Yasin'de. Yasin yaptı diye düşündüm. Sonrada o yapmamıştır diye şikayetimi eşimden habersiz aldım." açıklamasını yaparak bir çok iddiayı doğruladı. Diğer yandan Nazife hanım eşi Tuncay beyle kavga ettikten sonra Yasin beyin evine gidip 2-3 gün kaldığını da itiraf etti.