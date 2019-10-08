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Meral Akşener Trump'a İsmet İnönü'nün sözleriyle seslendi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk ekonomisini küstahça tehdit eden Trump için 'Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün sözleriyle Trump’a sesleniyorum: Yarın yeni bir dünya kurulur, Türkiye de o dünyada yerini alır.' dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün flaş gelişmelerin yaşandığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapacağı harekat ve ABD Başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde Türk ekonomisi için söylediği sözler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dün ülkemizin muhatap kılındığı küstahlık, yaşadığımız tüm tartışmalarımızın geride bırakılmasını gerekli kıldı. ABD Başkanı Trump’ın dün yaptığı açıklama, devlet aklıyla bağdaşmayan bir küstahlıktır.

İç politikada siyasi rekabete devam edeceğiz, bir birimizi eleştireceğiz, ama dış tehditlere karşı bir tek partimiz vardır. O da al bayrak partisidir. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye’nin devlet geleneği, dünya ülkeleriyle ilişkilerini başarıyla yönetecek güçtedir. Türkiye’nin dostları, Trump yönetimine tehditlerinin sonuçlarını anlatacaktır.

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