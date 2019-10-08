Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan hareket eden ve Sivas istikametine giden 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, saat 06.00 sularında Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Ilıca Göleti mevkisinde devrildi. Araçta bulunan 5 asker ve 5 mahkum olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ayakta tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.